الفاو تنتخب مصر لرئاسة مجلسها التنفيذي

القاهرة-سانا

انتخب المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” اليوم، بالإجماع، مصر رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة لمدة 4 سنوات قادمة.

وذكر موقع اليوم السابع أن السفارة المصرية بروما قامت بترشيح مستشارها مينا رزق نائب المندوب المصري الدائم في الفاو، للمشاركة في انتخابات رئيس مجلس المنظمة، وبات أول مصري يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لمدة 80 عاماً منذ عام 1945.

وأضاف الموقع: إن فوز رزق وهو أصغر من يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة، حيث يبلغ “38” عاماً، جاء بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت 5 مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية وأوروبا، ومنهم وزراء ومسؤولون كبار لتلك الدول.