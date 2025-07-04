المعرض التركي الأول للنسيج بدمشق يوفر خيارات واسعة للصناعيين السوريين

ريف دمشق-سانا

يوفر المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج، المقام حالياً على أرض مدينة المعارض بدمشق خيارات واسعة أمام الصناعيين والتجار الزائرين؛ لاختيار ما يناسبهم من منتجات نحو 40 شركة تركية متخصصة بالنسيج ومستلزمات الإنتاج مشاركة في المعرض.

ويهدف المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، وخاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع النسيج المحلي الذي يُعد من ركائز الاقتصاد السوري.

وفي تصريح صحفي خلال افتتاح المعرض، أوضح القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو، أن المعارض تشكل فرصة للتعارف بين الصناعيين السوريين والأتراك، بشكل أكبر ليس فقط لاستيراد البضاعة، وإنما أيضاً للمساهمة في الإنتاج والاستثمار المشترك، ولا سيما أن اليد العاملة السورية مشهود لها بالمهارة والكفاءة.

وأشار أوغلو إلى أن الشركات الممثلة في هذا المعرض، لا يمكن أن نعتبرها فقط تركية بل سورية أيضاً، نظراً لمشاركة الصناعي السوري بشكل فعال في المعامل التركية، لذلك فهو يعد شريكاً فاعلاً وحقيقياً في تطوير الصناعة النسيجية التركية.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أن المعرض يعد حدثاً اقتصادياً وصناعياً مهماً، ويشكل منصةً متقدمةً للتبادل التجاري والتقني بين سوريا وتركيا، ويعكس الروح الإيجابية للتعاون والانفتاح بين الشعوب في ميدان الاقتصاد والصناعة.

واعتبر حمزة أن قطاع النسيج يعد من أهم دعائم القطاع الاقتصاد السوري، الذي دمر خلال السنوات الماضية على يد النظام البائد، وأنه سيعود إلى مكانته في دعم الاقتصاد السوري بهمة الصناعيين السوريين، مؤكداً أن مؤسسة المعارض لن تدخر جهداً في المساهمة بذلك، عبر تأمين بيئة سليمة لعرض المنتجات وترويجها.

وبين مدير عام شركة مرديان المنظمة للمعرض أوز يلتشنان، أن المعرض سيعزز التعاون المشترك بين سوريا وتركيا، ولا سيما في المجال النسيجي، معبراً عن سعادته في العودة لتنظيم معرض النسيج مجدداً في سوريا، بعد غياب استمر 14عاماً عن إقامة دورته الأخيرة.

ودعا الصناعيين السوريين ولاسيما العاملين في قطاع النسيجي إلى زيارة المعرض والتعرف على الشركات، وما تقدمه من منتجات تواكب التطورات التي طرأت على هذه الصناعة العريقة.

ويفتح المعرض الذي يستمر حتى الـ 5 من تموز الجاري أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، مع توفير خدمة نقل مجانية من تحت جسر الحرية بدمشق، لتسهيل وصول الزوار.