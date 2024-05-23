استشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 35 شهيداً ارتقوا خلال الساعات الماضية، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته على مخيم النصيرات ومدينتي غزة وسط القطاع ورفح جنوبه.

واستشهد 17 فلسطينياً، بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات بقصف طيران الاحتلال مدينتي غزة ورفح فجر اليوم، كما ارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون، عدد منهم جروحهم خطيرة بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى ارتقاء شهداء بقصف بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 35709 شهداء و79990 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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