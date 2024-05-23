وزير النفط ينوه من مصفاة حمص بالجهود التي بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني في التعامل مع الحريق

حمص-سانا

اطلع وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور على الأضرار التي نجمت عن الحريق الذي نشب في الوحدة 100 بمصفاة حمص، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني في التعامل مع الحادث بمهنية عالية.

كما اطلع الوزير قدور على الإجراءات التي قام بها رجال الإطفاء والطواقم الفنية المختصة للحد من الأضرار وضمان سلامة العاملين والمنشأة، مؤكداً أن سلامة العاملين والمرافق تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ قد تم تفعيلها بنجاح، ما أدى إلى عدم تسجيل أي إصابات بين العاملين سوى بعض حالات الاختناق البسيطة.

يشار إلى أن وحدة التقطير التي خرجت عن الخدمة لا تؤثر على حمولة المصفاة الإجمالية، وذلك نظراً لوجود أربع وحدات تقطير جوي بالمصفاة، اثنتان منها كانتا قيد التشغيل واثنتان احتياط وقد تمت بالفعل المباشرة بتجهيز وحدة احتياطية لوضعها في الخدمة خلال ساعات.

وعقد وزير النفط اجتماعاً مع الكادر الفني في المصفاة بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث والعمل على وضع خطة متكاملة للإصلاح والصيانة، لضمان عودة الوحدة المتضررة إلى العمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.

كما زار الوزير المشفى العمالي في حمص للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحريق، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

محمد كركوش

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