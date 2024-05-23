فتح باب الاكتتاب لشراء المحاصيل البقولية في درعا

درعا-سانا

أعلنت مديرية الزراعة بدمرعا عن فتح باب الاكتتاب لشراء المحاصيل البقولية /حمص عدس فول/ من المزارعين يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في المديرية المهندس محمد الشحادات أوضح لـ سانا اليوم أن الاكتتاب يتم من خلال الوحدات الإرشادية الموزعة في المحافظة، حيث يقدم المزارع طلب استفادة تصريح يتضمن نوع المحصول والكمية المرغوب تسليمها، مشيراً إلى أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي سيقدم مكافأة تسليم للمزارع بمبلغ 3 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من الحمص والعدس و2500 ليرة للفول على أن تضاف تكلفة هذه المحاصيل واصلة لمراكز التسليم.

كما حدد فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا مركزين لاستلام المحاصيل البقولية في الصنمين طريق جباب وفي درعا جانب مخبز درعا الأول حسب مدير الفرع المهندس عمر السعدي.

وأوضح السعدي أن الاستلام سيتم في موعد أقصاه الأول من حزيران القادم وفق التعليمات المركزية والقوائم الإسمية المرسلة من مديرية الزراعة.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الحمص في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 9285 هكتاراً والتقديرات نحو 5249 طناً، في حين بلغت المساحة المزروعة بالعدس 613 هكتاراً والتقديرات 214 طناً، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الفول 3024 وتقديرات الإنتاج 2645 طناً.

قاسم المقداد

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