البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

القاهرة-سانا

طالب البرلمان العربي اليوم مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف عدوانه على رفح وضمان، وصول لجان التحقيق الأممية إلى قطاع غزة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونثمن مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه”، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة، حيث لا مكان آمناً، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.

وشدد البرلمان في بيانه على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون، ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له.

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