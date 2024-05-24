يونيسيف: توقف مولدات الأوكسجين في مستشفى شهداء الأقصى يهدد حياة أكثر من 20 رضيعاً

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من توقف مولدات الأوكسجين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود، ما يهدد حياة أكثر من 20 رضيعاً.

ووفق وكالة وفا أشارت “يونيسيف” في بيان اليوم على حسابها بمنصة “إكس” إلى أن “إمدادات الوقود إلى غزة لا تزال منخفضة للغاية، وتوقف توريد الوقود إلى المستشفى سيعرض حياة 20 مولوداً جديداً للخطر”.

وأضافت يونيسيف: “لا ينبغي لأي طفل أن يتحمل هذا.. غزة تحتاج إلى مزيد من الوقود الآن لتشغيل مولدات الأوكسجين وإلى ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني”.

وحذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى أمس من كارثة صحية وشيكة فيما لو لم يتم توريد الوقود للمستشفى بشكل عاجل، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار الضغط من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلاً من أجل وقف عمل المستشفيات بشكل كامل في قطاع غزة المنكوب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency