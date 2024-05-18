القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إنه نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من القوات الروسية بتحرير بلدة ستاريتسا بمنطقة خاركوف، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، فيما تم صد هجمات مضادة، وتكبيد هذه القوات خسائر فادحة وتدمير دبابات وعربات ومنظومات صاروخية، بعضها غربي الصنع.

وفي الجزء الغربي من البحر الأسود وعلى نهر الدنيبر، تم تدمير زورقين سريعين تابعين للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 37 طائرة مسيرة، و21 صاروخاً من طراز هيمارس وأولخا وفامبير.

وتمكن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية من تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات (آيريس تي) ألمانية الصنع، إضافة إلى مستودع للقوارب المسيرة، كما تم استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة.

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