الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك: إن قوات الاحتلال اقتحمت مدن جنين، نابلس، رام الله، الخليل، قلقيلية، والقدس، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 15 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى نحو 8680.

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