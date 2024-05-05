ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه

مدريد-سانا

حقق ريا ل مدريد بشكل رسمي للمرة الـ 36 في تاريخه لقب الدوري الإسباني لموسم 2023- 2024 بعد فوزه على قادش بثلاثة أهداف نظيفة وخسارة منافسه برشلونة بأربعة أهداف لهدفين أمام جيرونا.

سجل لريا ل مدريد إبراهيم دياز وجود بيلينغهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و93 ليوسع بذلك الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري.

ويعتبر هذا اللقب الرابع لريا ل مدريد في آخر 10 مواسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد لقب الدوري عام 2022.

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