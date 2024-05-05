عبد اللهيان: إنهاء احتلال الأراضي العربية شرط لتحقيق السلام في المنطقة

بانغول-سانا

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن تحقيق السلام والأمن المستدام والعادل في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وقال عبد اللهيان في كلمة اليوم خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بانجول عاصمة غامبيا “إن الجميع يتوقع أن تخرج هذه القمة بتوصيات وإجراءات مهمة أولها وقف إطلاق النار الدائم في مختلف الأراضي الفلسطينية وإنهاء الحصار عن قطاع غزة وإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من غزة وضمان عودة الأهالي إلى مناطقهم وفرض عقوبات فورية على الكيان الصهيوني ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية”.

من جهة ثانية أشار عبد اللهيان إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحظر التجارة وبيع الأسلحة هي أدوات مهمة في وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية معربا عن تقديره للحكومات والدول الإسلامية التي اتخذت إجراءات في هذا الاتجاه.