عبد اللهيان: الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون دول المنطقة

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون دول المنطقة مع بعضها.

وقال عبد اللهيان خلال المؤتمر الثالث للحوار الإيراني العربي الذي استضافه المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية: “تجاوزنا حالياً مرحلة الحوارات الإيرانية العربية ودخلنا مرحلة الحوارات الإقليمية” مؤكداً أن إيران عازمة على تعزيز وتعميق التفاهم والتعاون بين دول المنطقة وهو ما يعكسه النهج الحالي للحكومة.

ولفت عبد اللهيان الى أن تنمية دول المنطقة مرتبطة ببعضها البعض بقوة ولا يمكن لأحد أن يطور نفسه على حساب تطور الآخر موضحاً أن إيران بذلت جهوداً لتطوير العلاقات مع جميع جيرانها والعالم الإسلامي والعربي.

وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكد عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني من خلال المقاومة قدم التضحيات والشهداء في سبيل الحصول على حقوقه الطبيعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency