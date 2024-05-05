مانشستر سيتي  يفوز بخماسية على وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بخمسة أهداف لهدف اليوم في مباراة احتضنها ملعب الاتحاد بالجولة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل إيرلينغ هالاند رباعية للسيتي في الدقائق (12، 35، 45 زائد 3 و54) قبل أن يضيف بديله جوليان ألفاريز الهدف الخامس بالدقيقة 85 بينما أحرز هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد عند الدقيقة 53.

وبهذا الفوز رفع المان سيتي رصيده إلى النقطة 82، خلف آرسنال بفارق نقطة وحيدة بينما ظل وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

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