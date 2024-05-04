المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة إصابات مباشرة فيهما.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب، ‏وأصابوها إصابة مباشرة”.‏

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع الرادار للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت فجر اليوم بقذائف المدفعية جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا.

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