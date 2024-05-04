المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة إصابات مباشرة فيهما.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب، وأصابوها إصابة مباشرة”.
كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع الرادار للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت فجر اليوم بقذائف المدفعية جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا.
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