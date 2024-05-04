فوز عمدة العاصمة البريطانية صادق خان بولاية ثالثة

لندن-سانا

فاز عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان اليوم بولاية ثالثة، متفوقاً بفارق كبير على منافسته من حزب المحافظين سوزان هول، بعد إعلان كل مناطق العاصمة نتائجها في الانتخابات المحلية.

وحسب وكالة فرانس برس حصل السياسي من حزب العمال البريطاني البالغ من العمر 53 عاماً على 43.7 بالمئة من الأصوات 1088225 صوتاً، فيما حصلت ممثلة حزب المحافظين الحاكم سوزان هول على دعم 32.6 بالمئة 811518 من سكان لندن الذين صوتوا.

وأصبح خان، وهو ابن مهاجرين باكستانيين، أول زعيم للندن يحصل على ثلاث ولايات منذ إنشاء هذا المنصب في عام 2000.

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