زراعة البقوليات الغذائية تتوسع في درعا

درعا-سانا

شهدت المساحات المزروعة بالبقوليات الغذائية في محافظة درعا توسعاً ملحوظاً خلال الموسم الزراعي الحالي نتيجة الهطولات المطرية وتوافر مستلزمات الزراعة.

وبين رئيس دائرة الانتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن المردود المادي العالي للبقوليات مقارنة مع المحاصيل الأخرى والحاجة الفعلية لها في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي ساهم بزيادة إقبال المزارعين عليها، حيث تزرع في كل مناطق المحافظة بعلاً كالحمص والعدس، ورياً وبعلا كالفول والبازلاء.

وأوضح الأحمد أن المساحة المزروعة بمحصول الحمص في الموسم الزراعي الحالي بلغت 9285 هكتاراً وكانت الموسم الفائت 9185، بينما تمت زراعة 613 هكتاراً بالعدس بزيادة 268 هكتاراً وزادت في بالبازلاء 300 هكتار حيث بلغت 1945 هكتاراً مقارنة بـ 1645 الموسم الماضي، وسجلت المساحة المزروعة بالفول 3024 بزيادة 270 هكتاراً عن الموسم السابق.

مزارعو البقوليات أكدوا أن زراعتها مكلفة رغم جدواها الاقتصادية وأن مستلزماتها مرتفعة الأثمان كالبذار والمحروقات اللازمة للزراعة وأجور الحصاد والخدمات الزراعية الاخرى، مؤكدين أن الإقبال والتوسع في هذا الموسم كان بسبب الهطولات المطرية وتوزعها المتوازن على مناطق الزراعة.

المزارع سامر العلي أوضح لمراسل سانا أن أسعار تسويق البقوليات مرتفعة في الأسواق للاعتماد عليها في مؤونة الشتاء ويعاني المزارعون في ذروة الإنتاج من هبوط الأسعار المفاجئ الذي ينذر بحالات كساد وخسائر للمزارعين.

بدوره المزارع سعد الحمد بين أن مزارعي درعا يتبعون في زراعة البقوليات أساليب الزراعة الحديثة ويقدمون للمحصول خدمة متكاملة وتصل إنتاجية الهكتار الواحد من العدس إلى 2.5 طن ومن الحمص إلى 1.7 طن ومن الفول إلى 1.1 طن ومن البازلاء إلى 1.3 طن.

وتعمم مديرية الزراعة خططا إنتاجية على المزارعين تضمن تسويق محاصيلهم بأسعار مجزية ويؤدي عدم الالتزام بالخطة الزراعية في انخفاض الأسعار وضعف التسويق وحالات كساد.

قاسم المقداد

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