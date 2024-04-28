استهداف آليات وعربات مصفحة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب وإسقاط مسيرات لهم في ريف اللاذقية – فيديو

دمشق-سانا

استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة آليات وعربات مصفحة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب وأسقطت مسيرات لهم في ريف اللاذقية.

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها على موقع فيسبوك: في إطار متابعة المهام المنوطة بها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة وباستخدام الطيران المسيّر عدةَ آليات وعربات مصفحة للتنظيمات الإرهابية ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين.

وأضافت الوزارة إن وحدة من قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط وتدمير طائرات مسيرة عدة حاول من خلالها الإرهابيون الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في تلك المنطقة.

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