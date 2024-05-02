الأرصاد الجوية تحذر من اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية خلال اليومين القادمين

دمشق-سانا

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية خلال يومي غد الجمعة وبعد غد السبت في أغلب المناطق، متوقعة أن تتجاوز سرعتها 85 كم/سا يوم السبت على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى انخفاض مستوى الرؤيا الأفقية في أغلب المناطق الداخلية نتيجة الأجواء السديمية المغبرة والأتربة المثارة بفعل النشاط الكبير على سرعة الرياح.

كما لفتت المديرية إلى ارتفاع موج البحر يوم غد الجمعة ولاسيما سواحل مدينة طرطوس وبعد غد السبت على كامل الساحل ليتجاوز 2.5 إلى 3 أمتار.

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