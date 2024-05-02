روسيا تدعو شركاءها الدوليين للامتناع عن المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا

موسكو-سانا

دعت روسيا اليوم شركاءها الدوليين إلى توخي اليقظة والامتناع عن المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا، لتجنب الانجرار إلى استفزازات مناهضة لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إن “روسيا لن تشارك في القمم السويسرية سواء في المراحل الأولى أو اللاحقة، بغض النظر عما إذا كانت قد تلقت دعوة أم لا، كما ندعو شركاءنا الدوليين إلى ذلك”، مشيرة إلى أن مثل هذه القمم لا تهدف إلى السلام، بل إلى مواصلة المواجهة مع روسيا.

وأضافت زاخاروفا إنه إذا أرادت قمة برن حقاً بدء عملية تفاوض جديدة فيجب عليها اتخاذ خطوات لاستعادة الحياد المفقود وإدراج قضايا مختلفة تماماً على جدول أعمالها مثل إنهاء إمدادات الأسلحة إلى قوات النظام الأوكراني والاعتراف بالحقائق الإقليمية الحديثة، والدور المدمر لتوسع الناتو، وعدم شرعية سياسة العقوبات، والجوهر النازي الجديد لسياسة نظام كييف وضرورة احترام هذا النظام لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في الحادي عشر من الشهر الماضي أن بلاده لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، واصفاً ما يسمى بـ صيغة السلام التي طرحها رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ “المبادرة الوهمية والغبية”.

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