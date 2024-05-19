اختتام بطولة الشرطة لبناء الأجسام لفئة الفيزيك

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة بناء الأجسام لفئة الفيزيك التي أقامها نادي الشرطة في صالة رفع الأثقال بفئتي الرجال والشباب بملعب الباسل باللاذقية.

وانتهت المنافسات بفئة الشباب بفوز محمد هرموش لطول 170 سم وبفئة 173 سم محمد أيمن ناصر، وبفئة 176 سم مقداد الحجل وبفئة 179 سم جعفر جنبلاط وبفئة فوق 182 سم محمد علي.

بينما انتهت بطولة الرجال بتتويج محمد هرموش بالمركز الأول بفئة الطول 170 سم، وبفئة 173 سم مضر زينو، وبفئة 176 سم يزن الضرف، وبفئة 179 سم علي عيسى، وبفئة 182 سم فاطر عساف، وبفئة فوق 182 سم علي معلا.

حيدر رجوب رئيس نادي شرطة اللاذقية أوضح في تصريح لـ سانا أن الهدف من البطولة تقييم مستوى اللاعبين لانتقاء الأفضل، وستتم مقارنة الأوائل بهذه البطولة مع لاعبي الشرطة بباقي المحافظات، وصولاً إلى التشكيلة النهائية التي ستشارك ببطولة الجمهورية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بحمص.

نبيل علي

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