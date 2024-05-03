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المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

2024-05-02

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بصواريخ كروز المطورة هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في بئر السبع في الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم بصواريخ الأرقب كروز مطور”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

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