الدولة الفلسطينية وآفاق المستقبل في القانون الدولي… ندوة لفرع نقابة المحامين بدمشق

دمشق-سانا

نظم فرع نقابة المحامين في دمشق اليوم، ندوة تحت عنوان “الدولة الفلسطينية وآفاق المستقبل في القانون الدولي”، وذلك في ذكرى مرور 76 عاماً على النكبة الفلسطينية عام 1948.

وفي كلمته أكد رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الحكيم السعدي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لكل السوريين، مبينا أنه نتيجة معركة طوفان الأقصى وتأثيراتها على كيان الاحتلال الصهيوني عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجدداً.

المحامي والباحث التاريخي محمد أقبيق أكد في كلمته أن المحامين السوريين يعملون وفق القانون الدولي بالتركيز على القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مبيناً أن الدولة الفلسطينية موجودة عبر التاريخ في حين أن “إسرائيل” هي الكيان الوحيد الذي نشأ بقرار دولي.

بدوره قدم المحامي زكريا الجاسم عرضاً تاريخياً للنكبة الفلسطينية والقرارات الدولية المتعلقة بها ومشاريع التقسيم، مشدداً على أنه لا وجود لصك دولي يمنع الفلسطينيين من إنشاء دولة حقيقية استناداً للقانون الدولي، مبيناً أن المقاومة الباسلة في قطاع غزة استطاعت أن تكشف كذب دول العالم التي تدعم الكيان الصهيوني، وتضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة.

وتخلل الندوة مداخلات للحضور حول النكبة الفلسطينية بحضور عدد من الفعاليات الشبابية والسياسية والإعلامية.

هادي عمران

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