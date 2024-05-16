وزارة الزراعة تبدأ بإعداد خارطة لاستعمالات الأراضي بالتعاون مع أكساد

دمشق-سانا

بدأت مديرية الأراضي والمياه في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتشارك مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” بإعداد خارطة لاستعمالات الأراضي تشمل كامل الأراضي في سورية.

وأوضح مدير إدارة بحوث الموارد الطبيعية بالوزارة الدكتور منهل الزعبي أنه تم تشكيل فريق متخصص لإعداد المرحلة الأولى من الخارطة وسينتهي من عمله قبل نهاية العام ليتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي كيفية الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وفق الخارطة الذي يندرج ضمن التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الزعبي إلى أن سورية تعاني من تغيرات مناخية كتقلبات الطقس التي كان لها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، مؤكدا أهمية التكيف مع هذه التغيرات عبر استخدام الأساليب الحديثة بالزراعة وبعض الأنظمة الزراعية مثل الزراعة العضوية أو الحافظة وحصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف وهو ما تعمل عليه الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

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