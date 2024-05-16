تشغيل 4 محطات ضخ مياه في سنجار بريف إدلب الجنوبي والقرى المحيطة

إدلب-سانا

وضع وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف منظومات طاقة شمسية متجددة بالخدمة اليوم لتشغيل أربع محطات لضخ المياه في بلدات سنجار وتل الكرام والخوين والتمانعة بريف إدلب الجنوبي بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها.

وتم تزويد المحطات الأربع بوحدات طاقة شمسية تتألف من 126 لوح طاقة كبديل لمحركات الديزل، وشملت الأعمال تركيب مضخة غاطسة باستطاعة 50 حصاناً بغزارة 40 متراً مكعباً بالساعة مع كامل التجهيزات، إضافةً إلى الأعمال المدنية اللازمة لتأهيل المباني.

الوزير مخلوف بين في تصريح صحفي أن تركيب منظومات الطاقة الشمسية يهدف إلى تأمين مياه الشرب، وتخديم بلدات “أم جلال وأم تريكية وأبو عمر والمشيرفه وأبو دالي وقرى ومزارع أخرى” التابعة لبلدات سنجار والقرى المحيطة، ويزيد عدد الأهالي المستفيدين منها على 12000 شخص.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن المحطات خضعت لأعمال تأهيل شملت الآبار وشبكات المياه وتقديم مضخات وخطوط دفع تأهيل وخزانات ومنظومات طاقة، ما يسهم في تشجيع باقي الأهالي للعودة إلى القرى المحررة وتأمين سبل معيشتهم واستقرارهم.

بدوره أكد محافظ إدلب ثائر سلهب حرص المحافظة على متابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية بالمناطق التي تضررت بفعل الإرهاب سابقاً وإعادة النشاط الاقتصادي إليها في ظل ازدياد أعداد الأهالي العائدين لقراهم ومنازلهم.

عبد الله الشيخ

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