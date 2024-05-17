أنطونوف: واشنطن مستاءة من علاقات روسيا الجيدة مع دول أمريكا اللاتينية

موسكو-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن واشنطن لا تروقها طبيعة العلاقة الدافئة التي تربط روسيا بدول أمريكا اللاتينية، لذلك تسعى لتشويه سمعة موسكو بأي طريقة.

ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله: إن”دول أمريكا اللاتينية تنجذب إلى روسيا التي تبادلها المشاعر بالمثل أكثر من الولايات المتحدة”، مضيفاً إن “محاولات المسؤولين الأمريكيين تشويه سمعتنا ودفعنا بعيداً عن عواصم أمريكا اللاتينية أمر مفهوم، فهم لا يحبون طبيعة العلاقات التي تربط بلادنا بدول القارة في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك التجارة والأمن”.

وشدد السفير الروسي على أن “الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى المنطقة على أنها باحة خلفية لها، وتعتبر أنه لا أحد حر في التعاون أو حتى التواجد هناك، وهذا ينطبق بشكل خاص على روسيا والصين”، مشدداً على أن “نهج واشنطن هذا لا يناسب دول أمريكا اللاتينية وهم لديهم كل الحق في اتخاذ قرارات مستقلة، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز العلاقات متبادلة المنفعة مع الدول الأخرى”.

وأضاف: “إن روسيا تقدر التعاون مع دول أمريكا اللاتينية بشدة، وتدعو دائما إلى حوار عملي ومتبادل المنفعة، كما لا تفرض مطالب ولا تملي قواعدها الخاصة”.

وفي موضوع آخر اعتبر أنطونوف أن التلميحات الأمريكية حول احتمال تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية “عارية من الصحة وهي جزء من حرب المعلومات العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا” وقال: “إنهم يحاولون وانطلاقاً من جنون العظمة الذي يسيطر عليهم رؤية يد الكرملين في كل مشاكلهم الخاصة”.

هذا وزعمت واشنطن في وقت سابق أن “روسيا تشكل أكبر خطر على الانتخابات الأمريكية المقبلة إلى جانب الصين وإيران”.

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