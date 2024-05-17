إصابة فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطينيان واُعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت شرق مدينة نابلس، وتمركزت بين مخيمي عسكر القديم والجديد، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة فلسطيني برصاصة في الرأس واعتقال آخر، كما اقتحمت مدينة قلقيلية وداهمت المنازل وفتشتها واعتدت على الممتلكات العامة ثم أطلقت الرصاص صوب شاب كان يستقل دراجة ما أدى إلى إصابته، بينما عرقلت عمل طواقم الإسعاف في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس، وبلدات دورا والشيوخ وسعير في الخليل، وقرى حرملة ورفيدة والعساكرة في بيت لحم، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها، ثم اعتقلت فلسطينيين اثنين.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين شرق رام الله وأحرقوا شاحنة لهم.

وكان استشهد أمس خمسة فلسطينيين وأُصيب واُعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية.

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