الاتصالات والعدل تبحثان آليات تحويل بعض الخدمات العدلية إلى صيغة إلكترونية

دمشق-سانا

بحث وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والعدل القاضي أحمد السيد واقع عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والتي يمكن تحويلها إلى صيغة إلكترونية وتقديمها بواسطة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى الشركة السورية للاتصالات عبر منصة (أنجز).

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة اليوم تحويل هذه الخدمات إلى الصيغة الإلكترونية وتقديمها للمواطن ضمن خطة زمنية مدروسة ومحددة مع مراعاة الجانب القانوني فيها.

حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات والمديرون المعنيون في كلتا الوزارتين.

يذكر أنه سبق هذا الاجتماع اجتماعان مع كل من وزارتي النقل والمالية لتحديد عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارتان ليتم تقديمها عبر منصة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى السورية للاتصالات.

نور يوسف

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