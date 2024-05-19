صحة الحسكة تزود مركز قرية حامو بتجهيزات ومعدات طبية ومكتبية

الحسكة-سانا

زودت مديرية صحة الحسكة المركز الصحي في قرية حامو بريف القامشلي بتجهيزات طبية ومستلزمات مكتبية، لتأمين الخدمات الصحية للقرى والتجمعات السكانية في ريف القامشلي الجنوبي.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن هذه التجهيزات التي قدمت بدعم من منظمة مكافحة الجوع الإسبانية، تشمل أسرّةً لفحص المرضى وأجهزةً لقياس ضغط الأطفال وسكر الدم، إضافةً إلى شرائح وأسطوانات أكسجين وأجهزة لقياس الطول والوزن عند الأطفال والبالغين، وأجهزة رذاذ وقياس حرارة وأقنعة أكسجين وحقائب إسعاف، وأدوات جراحية ومعقمة ومجموعة متنوعة من الكمامات والمعقمات الطبية.

بينما تضمنت المعدات المكتبية وفق مدير الصحة خزانات وطاولات، إضافة إلى كراسي انتظار ولوحات إعلانية وأخرى كتابية، وحاويات نفايات وبراد وفلتر للمياه ومطافي حرائق ومراوح حائطية وغيرها.

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