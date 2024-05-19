القوات الروسية تتقدم في خاركوف وتسقط العشرات من راجمات صواريخ “هيمارس وأولخا”

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تواصل التقدم على محور خاركوف، بينما خسرت قوات النظام الأوكراني ما مجموعه نحو 1860 جندياً على مختلف المحاور، إضافة إلى إسقاط 9 من قذائف راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أولخا” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن وحدات من القوات الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات قوات النظام الاوكراني، وكبدت خسائر بالأرواح والعتاد لألوية أوكرانية وقوات “الفيلق الأجنبي” في مقاطعة خاركوف، موضحة أنه تم صد 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائره نحو 230 عسكرياً على هذا المحور.

وفي دونيتسك.. استهدفت القوات الروسية تشكيلات اللواء الميكانيكي 63 لجيش النظام الأوكراني، وصدت له 9 هجمات مضادة، وبلغت خسائره نحو 1570 عسكرياً.

وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.. أصابت القوات الروسية معدات عسكرية لقوات النظام الأوكراني، ووصلت خسائرها إلى 60 عسكرياً، إضافة إلى إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية لقوات النظام الأوكراني في 112 منطقة.

كما أسقطت القوات الروسية 103 طائرات بدون طيار للنظام الأوكراني منها 62 خلال الليل وصاروخ تكتيكي “توتشكا-أو” و12 صاروخاً تكتيكياً عملياتياً “أتاكمز” أمريكية الصنع و4 قنابل موجهة “هامير” فرنسية الصنع واثنان من صواريخ “هارم” أمريكية الصنع المضادة للرادار، إضافة إلى 9 من قذائف راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أولخا”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency