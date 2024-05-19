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تضرر 75 دونماً من القمح جراء حريقين في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا

2024-05-19

درعا-سانا

أخمدت وحدة إطفاء بصرى بالتعاون مع صهاريج مياه للفلاحين حريقين نشبا اليوم في حقول القمح المحيطة ببلدة الكرك الشرقي في الريف الشرقي لمحافظة درعا.

وعزا رئيس مجلس البلدة وائل الظاهر سبب الحريق الأول إلى الإهمال، والثاني إلى ماس كهربائي في أحد المعامل القريبة، مشيراً إلى تضرر 75 دونماً من القمح نتيجة الحريقين.

ودعا الظاهر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة الحالية للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي وعدم رمي أعقاب السجائر وخاصة على الطرق المحاذية للسهول.

رضوان الراضي

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