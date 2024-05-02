افتتاح مركز طبي في قرية كفر بطنا بالغوطة الشرقية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتح عسكريون من مركز التنسيق الروسي بالتعاون مع مركز السلامة والصحة العسكرية ومؤسسة الصداقة السورية- الروسية، مركزاً طبياً في قرية كفربطنا بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأعربت رئيسة مؤسسة الصداقة السورية-الروسية هدى ديان وممثلو الإدارة عن امتنانهم للجانب الروسي لمساعدتهم في افتتاح المركز وتنظيم هذا الحدث.

ونوهت ديان بأهمية إقامة مثل هذه المؤسسات وخاصة في مثل هذا الوقت العصيب الذي تمر به سورية جراء الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة عليها.

وتخلل الافتتاح تعريف الضيوف بإمكانيات المركز الطبي، حيث أنشئ لتقديم الإسعافات الأولية وهو مجهز بمعدات لإجراءات العلاج الطبيعي وعيادة لطب الأسنان.

وقام ممثل الخدمة الطبية التابع لمركز التنسيق الروسي بدمشق بتسليم المعدات الطبية والأدوية إلى المركز.

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