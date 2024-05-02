الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت قناة ار تي عن الوزارة قولها في بيان إنه “تم إحباط هجوم إرهابي أوكراني باستخدام طائرات مسيرة، موجهة ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية”، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم القضاء على 930 جندياً أوكرانياً وتدمير مستودعات ميدانية للأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية مختلفة وتحرير قرية بيردتشي بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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