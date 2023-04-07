زلزال بقوة ست درجات يضرب أقصى الشرق الروسي

موسكو-سانا

ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر اليوم على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي أقصى الشرق الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية قوله في بيان: إن الزلزال ضرب على عمق 94.4 كلم، وكان مركزه على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وذكر مختصون في علم الزلازل أن سكان سيفيرو كوريلسك في جزيرة باراموشير شعروا بهزات بقوة تتراوح بين ثلاث وأربع درجات، لافتين إلى أنه خلال وقوع زلزال بهذه القوة يشعر السكان بالاهتزازات الأرضية بشكل ملحوظ.

وشددت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين على أنه يتم حالياً فحص المباني والمنشآت للتحقق من سلامتها.

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