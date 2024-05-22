وفد سورية برئاسة المهندس عرنوس يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه

طهران-سانا

شارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم في مراسم تشييع جثامين الشهداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران.

ويضم الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل واللواء علي مملوك مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وقدم المهندس عرنوس والوفد المرافق واجب العزاء إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر وللقيادة والحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، واصفاً الرئيس الراحل بالأخ والصديق لسورية وشعبها.

وقال المهندس عرنوس في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مراسم تشييع الراحلين إنه في هذه اللحظات العصيبة نودع كوكبةً من الإخوة والأصدقاء الأعزاء، بكلِّ حزنٍ وأسى، وتسليمٍ بقضاء الله وقدره، الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ورفاقهما الذين ارتقوا إلى جوار ربهم أثناء خدمة وطنهم، غادرونا جسداً وسيبقون معنا روحاً وفكراً وقيماً.

وأضاف المهندس عرنوس: أعطى الرئيس الراحل رئيسي العلاقات السورية الإيرانية الكثير من اهتمامه ورعايته، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته التاريخية إلى دمشق خلال شهر أيار من العام 2023، ولقائه بالسيد الرئيس بشار الأسد.

وتابع المهندس عرنوس: حرص الراحل على أن تكون العلاقات السورية-الإيرانية نموذجاً في علاقات التعاون الدولي على كافة الصُّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولما يصب في مصلحة البلدين.

وقال رئيس مجلس الوزراء: نستذكر بكثير من الإجلال والتقدير المواقف السامية والمبدئية للراحل الرئيس إبراهيم رئيسي.

ووصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في وقت سابق اليوم إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وكان في استقبال الوفد وزير النفط جواد اوجي ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بازرباش ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورة الإيراني ونائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية.

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