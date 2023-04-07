الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف مستشفى للأطفال وبنى تحتية

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر منذ ليلة أمس، مستهدفاً بغارات مكثفة مختلف مناطق القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مكثفة، مستهدفاً بالصواريخ محيط مستشفى محمد الدرة للأطفال وحي التفاح شرق مدينة غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع وشرق خان يونس وجنوب رفح وبيت حانون وبلدة جباليا شماله، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفل، وإلى أضرار بالغة في المستشفى والممتلكات والبنى التحتية الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار التحليق المكثف لطيران الاحتلال في سماء القطاع.

من جهتها أدانت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستشفى محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، الذي أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في مبنى المستشفى وحالة من الخوف في صفوف المرضى من الأطفال ومرافقيهم والطواقم الطبية العاملة فيه.

وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الإسرائيلي على المستشفى يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية والمراكز الصحية والمستشفيات.

إلى ذلك ورداً على جرائم وعدوان الاحتلال الاسرائيلي استهدفت المقاومة الفلسطينية المستوطنات على أطراف القطاع، حيث دوت صافرات الإنذار في المناطق المستهدفة وأجبر الاحتلال على تحويل حركة الطائرات من مطار “بن غوريون” إلى مسارات أخرى، كما أجبر المستوطنون على الفرار إلى الملاجئ.

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