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انتخاب سورية عضواً في المجلس التنفيذي ولجنة الرقابة المالية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية

2024-05-02

الرياض-سانا

تم انتخاب الجمهورية العربية السورية عضواً في المجلس التنفيذي ولجنة الرقابة المالية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان سفير سورية لدى المملكة العربية السعودية، ووزراء الزراعة في الدول العربية.

وفي تصريح لـ سانا، لفت الدكتور سوسان إلى أهمية تطوير آليات عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتحديد أهدافها بدقة حتى تتمكن من أن تكون أداة لتحقيق التكامل الزراعي الذي لا بد منه لضمان الأمن الغذائي العربي.

وشدد السفير سوسان على دعم سورية لكل ما من شأنه تطوير وتعزيز علاقات التعاون في المجال الزراعي مع الدول الشقيقة في الإطار الثنائي والجماعي.

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