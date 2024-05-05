أكثر من 55 قتيلاً ضحايا الفيضانات جنوب البرازيل

برازيليا-سانا

أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في (ريو غراندي دو سول) جنوب البرازيل إلى 55 قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الدفاع المدني قوله: إنه ومع تواصل عمليات البحث والإنقاذ عثرت الأجهزة المختصة على المزيد من الضحايا لترتفع الحصيلة إلى 55 قتيلاً، فضلاً عن 74 مفقوداً و107 جرحى، في حين تشهد عاصمة الولاية (بورتو أليغري) كارثة غير مسبوقة.

وأشارت السلطات إلى أن ما يقرب من سبعين ألف شخص اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم، وأنّ أكثر من مليون مسكن بات بلا مياه بسبب الفيضانات المدمّرة التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام.

وأدى انفجار قوي في محطة للوقود أمس إلى مقتل شخصين على الأقل في بورتو أليغري في الوقت الذي كانت سيارات تابعة لأجهزة الإنقاذ تتزود بالوقود في المحطة التي غمرتها الفيضانات، وأشار حاكم الولاية إلى أن ريو غراندي دو سول تشهد أسوأ كارثة مناخية في تاريخها مع إصابة نحو 300 بلدة بأضرار.

وثمة بلدات عدة باتت معزولة إذ قطعت مياه الفيضانات أو الانهيارات الأرضية الطرق، وتعطلت الاتصالات في الولاية، وأعطت السلطات توجيهات بإخلاء بعض نواحي مدينة بورتو أليغري البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة والتي تتلاقى فيها مجار مائية عدة.

وارتفع منسوب مياه نهر غوايبا إلى 5.90 أمتار ليتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل في العام 1941، والذي بلغ 4.76 أمتار وفق رئاسة البلدية.

وسبق أن تعرضت (ريو غراندي دو سول) مراراً لفيضانات مميتة، ولا سيما في أيلول الماضي حين لقي 31 شخصاً مصرعهم في مرور إعصار مدمر.

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