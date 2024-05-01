ريال مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال

برلين-سانا

تعادل ريال مدريد مع مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين لكل منهما في مباراة جمعتهما اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور باب التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة 24 ليرد بايرن بهدفين في الدقيقة 53 و57 عبر لاعبيه لوروا سانيه والمهاجم الإنكليزي هاري كاين من ركلة جزاء.

وعاد فينيسيوس في الدقيقة 83 ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

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