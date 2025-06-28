شركات سورية تتميز في معرض “أغريتكس”… معدات حديثة وحلول ذكية للزراعة

دمشق-سانا

معدات وتقنيات زراعية أغنت أجنحة الشركات السورية المشاركة في معرض “أغريتكس” الدولي، وجذبت الزوار، في ظل تنوع المستلزمات، والتي يرى ممثلو الأجنحة أنها تلبي احتياجات السوق المحلية، وتنهض بالقطاع الزراعي، وتساهم في تحسين جودته وإنتاجيته، وفق المواصفات القياسية.

وتعرض شركة “الحقول الملكية” الزراعية، وفق المهندس عمر عرود، كل أنواع الأسمدة، والبذور، والشتول، ومعدات الري بالتنقيط، والمعدات الزراعية، والمستلزمات التي يتم استيرادها من دول أوروبية عديدة، والصين، بما يلبي احتياجات السوق السورية.

وأشار عرود إلى أن هذا المعرض يشكل فرصة للقاء الزبائن، والمزارعين، والمهتمين بالمواد الزراعية مع الشركات، والتعرف على معروضاتهم.

ورأى ممثلو شركة “كرمين الزراعية”، أن هذا المعرض منصة للتعرف على الشركات الأخرى، وفرصة لتبادل الخبرات، ونقل المعارف والتجارب الزراعية، حيث طرحت الشركة في جناحها كل أنواع الأسمدة المستوردة من بعض الشركات التركية، والبذور المتنوعة، وخاصة الهجينة الأمريكية.

كما تعمل شركة “التنمية الزراعية” وفق المهندس محمود شهدات من قسم البذور، على استيراد، وتصدير، وبيع الآلات والأدوات الزراعية، والبذور الزراعية، والأسمدة، والقطع التبديلية، والمرشات، ومواد المكافحة، وهي تستورد منتجاتها ومعداتها من شركات عالمية معروفة، معتبراً أن المشاركة في المعرض مهمة ليطّلع الزوار على ما تمتاز به الشركة، في ظل التنافسية التي أتيحت للشركات المشاركة.

ولفت محمد الشماس من شركة “الموش للمعدات الزراعية”، إلى أن المعرض فرصة للتعرف على خبرات الشركات المشاركة المحلية والخارجية، وتعزيز التعاون معهم، حيث تُعدّ الشركة ذات خبرة في مجال تصنيع مختلف المعدات الزراعية، والمرشات، والمبيدات الحشرية، وناترات السماد، وأنظمة الري، وكل ما يحتاجه الفلاح بخصوص المعدات الميكانيكية الزراعية.

واستعرض صاحب شركة “جنرال بلاست”، محمد حاج حمد، أنظمة الري الحديث، والمعدات، والأنابيب التي تعتمدها الشركة، وكل ما يتعلق بالري بالرش، والري بالتنقيط، والتنقيط عبر نظام الفلوبي، ومرش نوزال سبرنكلر، وأشار إلى أهمية المعرض في عرض ما تتطلبه السوق المحلية واحتياجات القطاع الزراعي، بأفضل الأنواع، وبأحدث التقنيات، وبأقل التكاليف.

وبيّن مدير إنتاج شركة “سقاية الخيرات لصناعة المنتجات البلاستيكية”، شاهر السيد، أن الحضور الواسع للشركات في المعرض الزراعي الدولي بهذه النسخة، فرصة لاستعراض ما يميز كل شركة على حدة، حيث تمتاز الشركة في عرض الحلول والتقنيات الخاصة بالري الزراعي، والمصممة لتلبية احتياجات المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي بكفاءة وجودة، وتتضمن الخدمات تزويد معدات ذات صلة بالتنقيط، والأنابيب الزراعية، وأنابيب مياه الشرب، والصرف الصحي، والمواسير البلاستيكية، والإكسسوارات المتنوعة، والفلاتر، والمسمدات.

وتستمر فعاليات معرض “أغريتكس” الدولي حتى يوم غدٍ الأحد، بمشاركة 142 شركة سورية، وعربية، ودولية، تستعرض كل المستلزمات الزراعية التي تخدم هذا القطاع.