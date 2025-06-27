تأخير مؤقت في ضخ المياه لدمشق وريفها جراء عطل كهربائي طارئ

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة مياه دمشق وريفها اليوم عن تأخير مؤقت في ضخ المياه إلى المدينة والمناطق المحيطة بها جراء عطل طارئ في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح العطل.

وبينت المؤسسة عبر صفحتها على فيس بوك أن هذه المحطة تؤمن التغذية الكهربائية لمحطات الضخ الرئيسية لنبع الفيجة، وبردى، وحاروش، وآبار وادي مروان، وجديدة يابوس، وجراء تعطلها سيتأخر ضخ المياه لبضع ساعات وفق جدول التزويد المعلن لأحياء مدينة دمشق وريفها المحيطي، إلى حين انتهاء أعمال الإصلاح واستعادة استقرار التيار الكهربائي للمحطات.

وأكدت المؤسسة أن الفرق الفنية التابعة لها تعمل بالتعاون مع شركة كهرباء ريف دمشق لحل المشكلة بأقصى سرعة.