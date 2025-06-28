حملة لإزالة التجاوزات وإشغالات الأرصفة في شارع خالد بن الوليد بحمص

حمص-سانا

نفذ مجلس مدينة حمص اليوم حملة لإزالة التجاوزات وإشغالات الأرصفة في شارع خالد بن الوليد “الخراب”، بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي وزوار الشارع عن حالة الفوضى والازدحام التي سببتها هذه التجاوزات.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح رئيس شعبة الإشغالات في مجلس مدينة حمص أيمن عوض، أن هذه الحملات ستستمر بمختلف الأحياء لمنع أي تعديات، حيث أزيلت سابقاً التجاوزات على الأرصفة والطرق في عدد من الشوارع، منها حي كرم الشامي، شارع محمد الخضري، طريق حماة.

يذكر أن مجلس مدينة حمص سبق وحدد عدة مناطق لإقامة أسواق متنقلة، وهي: شارع طريق تدمر قرب دوار المواصلات، ومحيط القلعة، والرصيف المقابل للحديقة البيئية في حي الشماس، ومحيط الكراج القديم، والطريق الواصل بين جسر بابا عمرو والمساكن الغربية مقابل سور سكة القطار.