وزير الطوارئ السوري يتفقد مشاريع الوزارة والدفاع المدني في إدلب

إدلب-سانا

اطلع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري السيد رائد الصالح على واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة والدفاع المدني السوري في محافظة إدلب، وأكد أن العمل جار على التوسع بها بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتوفير بيئة آمنة للعيش.

وبحث الوزير الصالح، خلال زيارة ميدانية قام بها إلى بعض مواقع العمل في المحافظة اليوم مع محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن والمسؤولين المحليين، إمكانية دعم تلك المشاريع، وسبل التوسع بها في أرياف المحافظة، وتحسين الواقع الخدمي في المناطق المتضررة، وتأمين المناطق الملوثة، وإنشاء مراكز طوارئ لمساعدة الأهالي على العودة الآمنة من المخيمات.

كما تفقد الوزير الصالح جهود عمليات إزالة الأنقاض والألغام التي خلفها النظام البائد في المدينة وريفها، والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام عودة السكان لمناطقهم واستئناف حياتهم وأعمالهم.