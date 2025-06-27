موجة حر شديدة تضرب جزءاً من أوروبا ومنطقة البحر المتوسط

عواصم-سانا

حذر علماء من موجة حر تطال، الأيام المقبلة، جزءاً من أوروبا قد تصل درجة الحرارة خلالها إلى 40 درجة مئوية وأكثر مع مخاوف من اندلاع حرائق غابات.

وذكرت فرانس برس أن موجة الحر تنتشر عبر البحر الأبيض المتوسط من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى البلقان واليونان، بينما يحذر العلماء من أن تغير المناخ الناجم عن النشاط الإنساني يتسبب بمفاقمة الأحوال الجوية القصوى بما فيها موجات حر أطول وأكثر حدة.

وفي إسبانيا، استعدت الطواقم الطبية للتعامل مع زيادة متوقعة في حالات ضربات الشمس، وخصوصاً بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمسنين ومن يعانون أمراضاً مزمنة.

وفي البرتغال المجاورة، قالت وكالة الأرصاد الجوية فيها: إن موجة الحر ستضرب البلاد اعتباراً من السبت على أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في جنوب البلاد وشمالها.

وأضافت الوكالة: إن الأحد سيكون أشد حرارة، بينما وضع ثلثا البلاد في حالة تأهب مع توقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 مئوية في العاصمة لشبونة.

ويبلغ خطر الحرائق أعلى مستوياته في المناطق الداخلية في النصف الشمالي من البرتغال، وكذلك على ساحل الغارف وهو مقصد سياحي في جنوب البلاد.

أما فرنسا فتواجه موجة حر منذ أكثر من أسبوع كما ذكرت الوكالة، ووُضعت أربع مناطق في جنوبها في حالة تأهب اليوم بينما يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 مئوية في الداخل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية: إن درجات حرارة سطح البحر في البحر الأبيض المتوسط تشكل عاملاً مفاقماً يمكن أن يجعل الليالي أكثر اختناقاً.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة حالة تأهب قصوى في 21 مدينة هذا الأسبوع بينها العاصمة روما وميلانو والبندقية، ودعت المواطنين إلى عدم الخروج بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والسادسة مساء، والبقاء في أماكن مكيفة.

وعلى طول البحر الأدرياتيكي، أصدرت السلطات في كرواتيا والبوسنة وصربيا تحذيرات صحية، بينما كافح عناصر الإطفاء في ألبانيا 8 حرائق على الأقل بعدما أتت النيران على عشرات المنازل في جنوب البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الجنوب، توقعت وكالات الأرصاد الجوية في اليونان موجة حر في الأيام المقبلة مع درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية، بما في ذلك العاصمة أثينا.

وحذر جهاز الإطفاء من أن درجات الحرارة المرتفعة تُبقي خطر الحرائق عند مستوى مرتفع حول العاصمة، وفي جزر بحر إيجه الشمالية.