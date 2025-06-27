حضور مميز لشركات البذار السورية في “أغريتكس” الدولي

دمشق-سانا

تشكيلة واسعة من البذار كانت حاضرة في أجنحة الشركات السورية المتخصصة في إنتاج واستيراد البذار، والمشاركة في المعرض الزراعي الدولي “أغريتكس”، باعتباره فرصة لتعريف المزارعين والزائرين بما تمتاز به كل شركة على حدة، وبشكل يخدم السوق المحلية، ويلبي احتياجات الزراعة السورية.

وتعد شركة “أولد بيرويا” للتطوير الزراعي وفق المهندس الزراعي محمد نني، من بين الشركات التي تعتمد على استيراد بذور وأسمدة عالية الجُودة، منها الذرة السكرية والعلفية المستوردة من شركات عالميَّة موثوقة، ولفت إلى أن الشركة لديها مشروع لإدخال بذور القطن المستوردة من شركات معروفة، تعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث يعتبر صنفاً ذا مواصفات إنتاجية مرتفعة ومتحملة للجفاف.

كما تعتبر شركة “بردى للبذار” من الشركات الرائدة في إنتاج البذار المحسنة والهجينة، وفق مواصفات ومقاييس عالمية، حيث تمتلك وفق الدكتورة جنان عثمان، مخزوناً من أصناف البذور المختلفة، والتي لاقت قبولاً كبيراً لدى المزارعين، وبما يتناسب مع الظروف المناخية السورية، ومنها: بذار الباذنجان مرجان، وبصل جواد، وفول منار الإيطالي، وفول بدر الاسباني، والذرة العلفية.

ومن شركة “البيدر” الزراعية، أكد مديرها العام المهندس محمد جبارة، أن المشاركة الواسعة من الشركات المحلية والأجنبية تخلق تنافسية عالية في تقديم أفضل ما تتميز به الشركات من منتجات ومعدات، حيث تمتاز الشركة باستيراد بذور الذرة العلفية والسكرية، وفول الصويا من شركة “أغرو إيست” في تركيا، إضافة إلى بذار القطن وفول الصويا.

كما اعتبر الدكتور محمود الكوري من الشركة الوطنية المتحدة للتطوير – “أنكود”، أن المعرض فرصة للمشاركة والتعرف على منتجات الشركات وخاصة أن السوق الزراعي يعد متطوراً، وأشار إلى أن الشركة دخلت على خط إنتاج بذار البطاطا كمنتج محلي، إضافة إلى تميز الشركة بصناعة الأسمدة العضوية والمعدنية ومبيدات المواد الزراعية وشركة مكافحة منزلية.

وكانت فعاليات “أغريتكس الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية”، انطلقت على أرض مدينة المعارض بدمشق بدورته الـ 23 لعام 2025، بمشاركة 142 شركة سورية وعربية ودولية، وبتنظيم شركة “أتاسي لتنظيم المعارض”، وبالتعاون مع وزارة الزراعة السورية واتحاد الغرف الزراعية ونقابة الأطباء البيطريين.