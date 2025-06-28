فتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية بحلب

حلب-سانا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب، اعتباراً من الـ29 من حزيران الجاري، وحتى الـ17 من تموز المقبل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمدينة، أنه تم تحديد أسعار المقاسم بـ 35 دولاراً للمتر المربع دفعةً واحدة، أو 41 دولاراً تقسيطاً على 5 سنوات (20 قسطاً ربع سنوي)، مع احتساب كل الأسعار بالليرة السورية وفق سعر البيع الرسمي للبنك المركزي.

وحددت إدارة المدينة مجموعة من الضوابط والمعايير الواجب اتباعها في عملية الاكتتاب، مشيرة إلى أن نتائج الاكتتاب ستصدر في الـ24 من أيلول.

كما شملت التعليمات تفاصيل دقيقة تتعلق بالمقاسم المشرفة على شوارع محددة، والمجاورة للخدمات، والمواقع التي تخضع لتعديلات على عامل التثقيل الطبوغرافي بحسب طبيعة الأرض واحتياجات الحفر أو الردم، إضافة إلى آلية تسجيل النتائج وتوقيت المزاد.

وتهدف هذه الضوابط والتعليمات إلى ضمان جدية المستثمرين، وتسريع عمليات إعادة الإعمار، مع توفير نماذج الطلبات عبر مكاتب المدينة الصناعية بحلب والموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت المدينة الصناعية بحلب منحت الصناعيين مؤخراً، الذين تم تخصيصهم فيها خلال الأعوام 2014 حتى 2024 غير الحاصلين على ترخيص بناء، مهلة للحصول على الترخيص للبناء لغاية 1 أيلول 2025 تحت طائلة الفصل وإلغاء التخصيص.