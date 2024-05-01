بعد حلب واللاذقية… فرقة “يوروم” التركية تغني لفلسطين في جامعة دمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “نغني لفلسطين” قدمت فرقة “يوروم” التركية على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق مجموعة من الأغاني الشعبية والوطنية التركية والعربية وذلك في إطار الحملة الطلابية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشهد الحفل الذي نظمه فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ونقابة الفنانين تفاعلا كبيرا من الطلاب مع أغاني الفرقة التي تدعو إلى رفع الظلم الإمبريالي العالمي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية.

وبين المهندس قاسم العلي رئيس فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح لسانا أهمية المشاركة في الحملة الشبابية العالمية لدعم فلسطين وإعلاء الصوت بمختلف الوسائل لإيصال الحقيقة إلى العالم أجمع، مبينا أن الفرقة تعمل من خلال جولاتها على المطالبة بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني عامة وأهلنا في غزة خاصة، حيث تمت استضافة الفرقة في سورية وفق برنامج زمني شمل جامعات “حلب وتشرين ودمشق”.

سوار إشق خطيب الفرقة وعضو الجبهة الشعبية التركية المناهضة للإمبريالية قال: ندعو لرفع الظلم عن جميع الشعوب المضطهدة في العالم ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان الصهيوني ورفع الحصار الجائر عن الشعب السوري الذي يعاني منذ 13 عاما ويناضل ضد الإرهاب والإمبريالية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا.

سنا اركوتش عضو الفرقة أعربت عن إعجابها بحماس الشباب السوري وتفاعله مع الأغنيات والفقرات الموسيقية التي قدمتا الفرقة، معتبرة أن هذا الأمر يدل على مدى العلاقة والأخوة بين الشعوب.

يذكر أن فرقة “يوروم” التركية بدأت جولتها في سورية منذ أيام مع عدد من أعضاء الجبهة الشعبية التركية المناهضة للإمبريالية وأحيت حفلها في جامعتي حلب واللاذقية.

وتتألف الفرقة من 38 عضواً منهم 18 معتقلاً في سجون النظام التركي جراء تمسكهم بفنهم النضالي ضد الإمبريالية، وهي تضم أفراداً من جميع القوميات في تركيا وتغني باللغات العربية والتركية والروسية واللاتينية.

حضر الحفل رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب توفيق أحمد وأعضاء قيادة فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية وحشد كبير من الطلاب.

هيلانه الهندي

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