السياحة السورية تتعاقد مع شركة “All season” لاستثمار منتجع جونادا بطرطوس

طرطوس-سانا

تعاقدت وزارة السياحة السورية خلال الأسبوع الماضي مع شركة “All season” لاستثمار منتجع جونادا السياحي في طرطوس.

ويتضمن المنتجع 250 غرفة وشقة فندقية، ومسابح متنوعة مغلقة ومفتوحة وساخنة، إضافة إلى مسابح خاصة بالأطفال، ومراكز مساج وجلسات علاج طبيعية، ونواد للياقة البدنية، ومراكز صحية، وبرامج ترفيهية، وسهرات فنية وثقافية، ومراكز سباق، وملاعب ورياضات مائية.

وأوضح مدير سياحة طرطوس المهندس بسام عباس في تصريح لمراسلة سانا، أن منتجع جونادا من أهم المنتجعات السياحية على الشاطئ السوري، لما يقدمه للسائح والزائر من تجربة مميزة تجمع بين الخدمات الفندقية الراقية ووسائل الراحة والاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى الأجواء البحرية الرائعة.

وأشار عباس إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على المزيد من التطوير والارتقاء بجودة الخدمات إلى درجة تليق بالمشهد السياحي السوري عموماً وطرطوس خصوصاً، موضحاً أن ذلك يشكل رافعة اقتصادية مستدامة وتنمية للمجتمع المحلي، من خلال توفير المئات من فرص العمل وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

بدوره قال رئيس غرفة سياحة طرطوس جمال سليمان في تصريح مماثل: “إن وجود شركة إدارة فندقية ذات باع طويل في القطاع السياحي يسهم في تحسن أداء المنتجع وخدمات الزوار، مبيناً أن المنتجع منذ تأسيسه أعطى رونقاً خاصاً لمحافظة طرطوس وللسياحة فيها”.

وأشار سليمان إلى أن الشركة من خلال عملها ستسهم باستقطاب السياحة الخارجية نظراً لسمعتها الجيدة واهتمامها بأمن وراحة السياح والعاملين في المنشأة، الذين حصلوا على امتيازات كثيرة، مؤكداً أن غرفة السياحة ستبقى داعماً كبيراً لكل مشروع وطني.

بدوره لفت مدير عام شركة “All season” رامي الرحمون إلى أن العمل في منتجع جونادا مستمر كالمعتاد، وخاصة بالتزامن مع ذروة الموسم الصيفي، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بإضفاء لمساتها على المنتجع بشكل فوري تمهيداً للافتتاح الجديد أواخر شهر تموز.