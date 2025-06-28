بالميراس البرازيلي يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية

واشنطن-سانا

تأهل بالميراس البرازيلي إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بفوزه على مواطنه بوتافوغو 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم لبالميراس عبر لاعبه البديل باولينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ال 100.

وضرب بالميراس موعداً في ربع النهائي، المقرر في الرابع من تموز المقبل، مع الفائز من تشلسي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي.