ياسين لـ سانا: 501 خبير تقييم عقاري مرخص أصولاً من قبل هيئة الإشراف على التمويل العقاري للعام الجاري

دمشق-سانا

تقدم اليوم 129 خريجاً من حملة إجازات الهندسة المدنية والمعمارية والاقتصاد والحقوق إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري الذي نظمته هيئة الإشراف على التمويل العقاري في كلية الحقوق بجامعة دمشق وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور سنان عمار.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت مدير عام الهيئة انتصار ياسين رئيس لجنة القبول والإشراف على الامتحان أن الأسئلة الامتحانية مناسبة للمدة الزمنية للامتحان والمحددة بساعتين ونصف الساعة وتراعي كل اختصاصات المتقدمين للامتحان، مبينة أن جميع المتقدمين خضعوا لدورات تدريبية قبل التقدم للامتحان شملت قوانين وأنظمة الهيئة وكيفية إعداد تقرير التقييم وكل القوانين العقارية التي تهم الخبير والمتوجب الإلمام بها.

وكشفت ياسين أن عدد الخبرات المقدمة من قبل خبراء التقييم العقاري للمصارف العامة والخاصة فقط بلغ 28117 خبرة العام الجاري، إضافة إلى عدد كبير من الخبرات المقدمة لباقي الجهات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الخبراء المرخصون أصولا من قبل الهيئة للعام الجاري وصل عددهم إلى 501 خبير تقييم عقاري مرخص.

ووفقاً لأحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته الناظم لعمل الهيئة لا يجوز قبول أي تقرير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كان معتمداً وموقعاً عليه من أحد خبراء التقييم العقاري، ولا تجوز ممارسة مهنة الخبير إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة ويقيد اسمه بالسجل الخاص بالخبراء كما يجب الاستعانة بالخبراء في كل عملية تمويل بضمانة عقارية.

وتفقد سير العملية الامتحانية عميد كلية الحقوق الدكتور سنان عمار.

يذكر أن نتائج الامتحان الذي جرى اليوم ستنشر عبر المواقع الرسمية لوزارة المالية والهيئة بعد انتهاء عمليات التصحيح مباشرة.

وسيم العدوي

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