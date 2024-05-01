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المقاومة اللبنانية تدمر ألية للعدو الإسرائيلي

2024-04-30

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدافها بالأسلحة الصاروخية الموجهة آلية عسكرية إسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح رموت نفتالي بشمال فلسطين المحتلة وإصابتها إصابة مباشرة، حيث تم تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‌‏قام مقاتلونا مساء اليوم بنصب كمين محكم ضد الية عسكرية إسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح رموت نفتالي و‏استهدفوها ‏بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها”.‏

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة وقامت بتدميرهما، كما استهدفت بالأسلحة الصاروخية موقع الرادار التابع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققت إصابات مباشرة.

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